Life is Strange: Remastered Collection llega hoy a las tiendas digitales, ¿listo para revivir la emocional aventura de Max?

Desde que el primer juego de la saga Life is Strange se estrenó en 2015, cada juego posterior ha sabido mantener esencia, a pesar de cambiar de desarrolladora en su último título. Pero estamos aquí para hablar de los dos primeros juegos de la franquicia, que han recibido una remasterización para la nueva generación de consolas, aunque también está disponible para la generación pasada.

Life is Strange: Remastered Collection es, como su nombre lo indica, una versión remasterizada de los dos primeros títulos de la saga. Este juego incluye Life is Strange y su continuación, Life is Strange: Before the Storm. Estos dos títulos han sido mejorados gráficamente para explotar la potencia gráfica de la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S, aunque el juego está disponible también para PlayStation 4 y Xbox One.