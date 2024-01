Like a Dragon: Infinite Wealth triunfa entre los RPG; el último juego de SEGA es todo un éxito

Hace poco menos de dos meses tuvimos el lanzamiento de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, un spin-off de la saga Like a Dragon, pero fue hasta este 26 de enero que la nueva entrada real de la saga llegó a consolas y PC, con Like a Dragon: Infinite Wealth.

El juego cuenta con dos protagonistas seleccionables, a quienes hemos visto en juegos anteriores, Ichiban Kasuga y Kazuma Kiryu. El juego cuenta como ambos personajes harán equipo para lograr un objetivo en común, encontrar a la madre biológica de Kasuga y protegerla de las organizaciones criminales que buscan hacerle daño.

Like a Dragon: Infinite Wealth cuenta también con un sistema de combate por turnos, que ha sido el sello de la saga, así como la posibilidad de desempeñarse en diferentes “trabajos”, los cuales cada uno brindará habilidades distintas para cada personaje. Kiryu cuenta nuevamente con su trabajo único, Dragón de Dojima, que le permite luchar en tiempo real temporalmente y no por turnos.

El juego actúa como secuela directa del título de 2020, Yakuza: Like a Dragon, protagonizado por Kasuga, y también cuenta como secuela del spin-off anteriormente mencionado, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, lanzado en noviembre del año pasado, y que fue protagonizado por Kiryu, quien, de hecho, se creía muerto.

Like a Dragon: Infinite Wealth está siendo un éxito arrollador entre los JRPG. Según el sitio web agregador de reseñas, Metacritic, el título cuenta con notas promediadas excelentes. Su versión para Xbox Series X|S es de un impresionante 93, mientras sus versiones para PlayStation 5 y PC cuenta ambas con notas de 89.