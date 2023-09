Llevas horas jugando pero, ¿si te estás divirtiendo? – Una reflexión sobre los juegos competitivos

Todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos enfrascado con un videojuego competitivo. Podría ser Call of Duty , League of Legends , PUBG , Overwatch , Fortnite o hasta FIFA . Cualquier título que permita el juego en línea contra otros jugadores se convierte instantáneamente en una carrera por ser mejor que el otro, y más en su modo de juego competitivo, o ranked, en su defecto.

La habilidad de un jugador no se define por las victorias obtenidas, sino por su capacidad de mantenerse centrado aun en la más complicada de las partidas. Los seres humanos aprendemos mucho de las derrotas, y muy poco de las victorias. No significa que no debamos ser competitivos o tomárnoslo más a la ligera. Cada cosa en la que ponemos empeño merece nuestra atención, simplemente debemos aprender a controlar las emociones fuertes.

Así que, si llevas una racha de derrotas competitivas, realmente no significa que eres un mal jugador. Quizás has tenido un mal día, no hay por qué perpetuar el disgusto. A veces uno quiere llegar a casa y relajarse jugando, pero el juego no colabora; si algo así llega a pasar, es nuestra responsabilidad saber cuándo es saludable detenernos y continuar con otro juego u otra actividad. Ya después habrá lugar y momento para subir de rango.