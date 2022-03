$!Lo que llevamos del año: repasemos los mejores juegos que se estrenaron durante el pasado febrero

Como es costumbre, esta vez daremos un vistazo a los mejores cinco videojuegos que se lanzaron al mercado el pasado mes de febrero, que cabe mencionar, fueron muchísimos. Aunque claro, no todo lo que brilla es oro, y, aunque nos damos la tarea de recopilar una lista de cinco juegos, queda en tu persona decidir si valen la pena o no. ¡Y claro! No estarán en esta lista ports de juegos lanzados en alguna consola y que reestrenaron en otra, remakes o versiones remasterizadas, por lo que, aunque nos encantaría agregarlo, Life is Strange: Remastered Collection se queda fuera.

Grid: Legends

Carreras. Más de 130 pistas. Grid: Legends se ha convertido en toda una experiencia de adrenalina y velocidad, especialmente para los amantes de los autos. Con toda la acción que conllevan las carreas F1, este título de Electronic Arts nos transporta directamente al asiento del piloto, mientras hacemos todo tipo de maniobras para hacernos con la gloria del primer lugar.

Grid: Legends para disponible para para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.