Los juegos AAA, un modelo de negocios insostenible

Los juegos AAA, esos enormes portentos gráficos que deslumbran la vista con escenarios realistas e historias largas y atrapantes son un negocio en decadencia. Así es, en los últimos meses han salido a la luz diferente y muy prometedores juegos con cientos de millones de dólares de presupuesto y miles de personas trabajando en ellos durante miles de horas; y han sido un total desastre. Optimización pésima que se traduce en un rendimiento simplemente patético, sombras y texturas que no cargan, bugs ridículos y mecánicas repetitivas y simples.

Actualmente, cuando un juego de esta clase sale bien, se celebra como si fuera la octava maravilla del mundo de los videojuegos, y esto nos da una idea de la insostenibilidad de estos juegos. Los consumidores han confiado ya en varias ocasiones en estas compañías que, tras años de desarrollo, entregan productos incompletos para luego venderlos en DLC, es por ello que las alternativas al gaming tradicional, los juegos indie, los juegos de azar y las experiencias narrativas gráficas han ido ganando terreno, en especial gracias al desarrollo de tecnologías como la realidad virtual, que han impulsado la aparición de nuevas experiencias mucho más envolventes.

En producciones tan enormes como Assassin’s Creed, por ejemplo, es normal que se puedan encontrar algunos bugs, pero que el juego esté completamente roto como, por ejemplo, Cyberpunk 2077 en su momento, es una situación comparable a una estafa. De hecho, este hecho provocó que la compañía, antes querida por la gran mayoría por sus maravillosos juegos de The Witcher, se convirtió en sinónimo de decepción.

Actualmente, los juegos Indie pueblan las plataformas distribuidoras como Steam y son mucho mejor valorados que las producciones grandes, gracias a que muchos de ellos son de excelente calidad. Esto no aplica a todos los juegos de esta clase, pero las empresas deben estar a la altura de la expectativa, o muchos jugadores preferirán no gastar su dinero en sus productos.

Para empezar, no todos los AAA sufren de estos mismos males. De hecho, el más reciente juego de Zelda de Nintendo, Zelda: Tears of The Forest, es considerado una verdadera obra maestra de la innovación en mecánicas, exploración y mundo abierto, y cómo no olvidar Elden Ring de Fromsoftware, juego del que todavía se habla y que cuenta con una enorme cantidad de usuarios activos.

El reciente Zelda y Elden Ring, son, sin embargo, las excepciones a la regla, incluyedo en estas excepciones al magnífico Doom: Eternal de 2019. Por otro lado, las alternativas al gaming AAA, suelen mostrar mucha innovación, añadiendo mecánicas que rompen con la monotonía de los mundos abiertos llenos de íconos y los típicos shooters con campañas de 3 horas.

Un ejemplo son los juegos Indie, que son cada vez más y mejores. Aunque no están exentos de fallos, terminan convirtiéndose en grandes estrellas del medio, como Hollow Knight, Celeste, Project Zomboid y muchos otros. Algunos de estos juegos Indie tienen un potencial tan grande que pueden competir mano a mano con las grandes empresas, siendo sus creadores equipos pequeños con poco financiamiento, pero con un gran respeto por sus propias obras y por sus usuarios, quienes esperan un reto, pasar un buen rato, llorar de miedo o jugar con amigos.

Otra alternativa en el mundo de los juegos digitales son los casinos online, que ofrecen la posibilidad de jugar títulos mucho más sencillos y apostar en ellos con dinero real, añadiendo juegos en vivo con crupieres reales y adaptando a su formato tecnologías revolucionarias como la realidad virtual. En contraste, hay pocas opciones AAA que incluyan RV de forma satisfactoria, entre ellas Half-Life: Alix, una experiencia imperdible para cualquiera que ame esta saga.