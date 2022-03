Los mejores temas de menú principal en videojuegos; la importancia de la música como carta de presentación

Hagámonos un favor y revisemos cinco menús principales en los que este servidor se ha quedado más que solo un par de minutos, para admirar la belleza de sus fondos y la genialidad de su música, y que además, sirven perfectamente como entrada y promeso de lo que se vendrá a continuación, es decir, el juego como tal. Y solo para aclarar, no hay un orden específico, pues no podríamos decir que tal es mejor que cual.

El menú principal es, aunque no lo creamos, un elemento importante para un videojuego, pues es la forma en la que el mismo se presenta ante nosotros como un producto al que vale la pena dar en “nueva partida”, “cargar partida” o “continuar”. Si el menú principal está hecho con amor, se nota, y probablemente el resto del juego también lo esté, y por el contrario, si el menú principal no se ve bien, nos hará dudar.

The Witcher 3: Wild Hunt

Y hablando de épica y fantasía, The Witcher 3 nos presenta no uno, ni dos, sino tres menús principales distintos, cada uno correspondiente a la historia principal y a las dos expansiones descargables, Blood and Wine y Hearts of Stone. Todos estos menús, irán acompañados por el tema principal de cada campaña. En todos los menús tendremos a Geralt meditando profundamente, como lo vemos hacer numerosas veces durante el juego, pero es el fondo ―además de la música― lo que cambia con cada menú.

En el menú normal, tendremos su mítico tema principal, una de las mejores canciones que hayan salido en un videojuego, mientras vemos a Geralt meditar junto al fuego, mientras unos cuervos, a forma de presagio de muerte, le hacen sombría compañía.