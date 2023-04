Los videojuegos pueden tener efectos positivos en aquellas personas que atraviesan depresión

Además, los videojuegos también pueden proporcionar una distracción saludable. Cuando una persona se siente deprimida, a menudo se siente atrapada en su propia mente y sus pensamientos negativos. Los videojuegos pueden proporcionar una distracción saludable y temporal de estos pensamientos, permitiendo que la persona se concentre en el juego y no en sus problemas. Esta distracción también puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, que a menudo se asocian con la depresión.

Además, un estudio publicado en la revista American Journal of Preventive Medicine en 2016 mostró que los adultos que jugaban videojuegos moderadamente (una hora al día o menos) tenían menos síntomas depresivos y mayor bienestar psicológico en comparación con aquellos que no jugaban videojuegos. Por último, un estudio de 2019 publicado en la revista Computers in Human Behavior encontró que los videojuegos pueden mejorar la resiliencia en las personas con depresión.

Todos estos estudios sugieren que los videojuegos pueden tener efectos positivos en la salud mental de las personas con depresión, y proporcionan evidencia sólida de que los videojuegos pueden ser una herramienta útil en la lucha contra la depresión.

Por último, los videojuegos también pueden ser una forma segura y controlada de experimentar emociones intensas. Los juegos a menudo tienen tramas emocionales y dramáticas que pueden permitir a los jugadores experimentar una amplia gama de emociones de una manera segura y controlada. Esto puede ser útil para las personas que tienen dificultades para expresar sus emociones o que luchan con la regulación emocional debido a su depresión.

En conclusión, aunque los videojuegos han sido objeto de controversia en el pasado, los estudios recientes han demostrado que pueden tener efectos positivos en la salud mental de las personas, especialmente en aquellas que sufren de depresión.