Metacritic presentó su Top 10 de los videojuegos peor evaluados en 2023 dentro de su plataforma

Con el fin del 2023, Metacritic ha presentado su top oficial de los 10 juegos peor evaluados del año, tomando como base la puntuación que tienen dentro del sitio. Aclaran que, para formar parte de la lista, el juego en cuestión deberá tener al menos siete reseñas en su web, por lo que no veremos al gran Skull Island: Rise of Kong (23/100) en primer lugar, pues solo tiene cinco reseñas en Metacritic.

Una pena que la remasterización de este clásico basada en la obra de Disney no cumpliera con las expectativas. Lanzado originalmente en 1995, esta nueva versión del plataformero trajo un estilo visual renovado que no fue suficiente para cubrir sus falencias. El estudio encargado de la remasterización no añadió ninguna mejora sustancial que lo distinga de su versión original.

9. Loop8: Summer of Gods (49/100)