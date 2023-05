Metal Gear Solid 3 Remake se muestra por primera vez, y llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC

Llevaba bastante tiempo rumoreándose, y en el PlayStation Showcase de hoy, finalmente hemos tenido la confirmación de la existencia de un remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater , que lleva por nombre oficial Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ( Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ), que se mostró con un intenso tráiler teaser que no deja ver nada más que la impresionante calidad gráfica con la que contará este próximo título.

Más allá del tráiler que se mostró, no existe más información oficial sobre el juego, solo que se añadirán varios elementos jugables nuevos para adaptar el juego a las mecánicas de hoy en día. No se brindó una ventana de lanzamiento, pero sí se confirmaron las plataformas en las que estará disponible, las cuales son PlayStation 5 , Xbox Series X|S y PC .

También se ha confirmado el lanzamiento de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 para otoño de este año, exclusivamente para consolas de actual generación. Este se trata de un recopilatorio de las tres primeras entregas de la saga, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Guns of the Patriots y Metal Gear Solid 3: Snake Eater, aunque no se especificó nada sobre sus detalles técnicos, si se trata de versiones remasterizadas o en HD, que es lo que cabe esperar.