Microsoft acuerda con Nintendo un contrato por 10 años para sacar Call of Duty en sus consolas

Aunque Sony siga preocupada por la inevitable pérdida de Call of Duty , una de las sagas más vendidas a lo largo de los años en las consolas de PlayStation , Microsoft ha decidido que no continuará insistiendo a Sony para reunirse y acordar un contrato, por lo que se dirigió al otro gran competidor del mercado: Nintendo , con quien ha negociado un contrato que nunca hubiéramos imaginado.

A pesar de los diversos intentos por parte de Sony y de otras empresas y organizaciones por hacer que la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft no se logre, la empresa propietaria de Xbox sigue adelante con las negociaciones, presentando todo tipo de documentación que dé constancia de la legalidad de esta compra, así como también continúan insistiendo en que hará bien a la industria.

Microsoft llegó a un acuerdo para lanzar los videojuegos de la franquicia Call of Duty en las consolas de Nintendo por los próximos 10 años, luego, por supuesto, de que la compra de Activision se logre concretar por completo. Esto es algo completamente inesperado, considerando que el último Call of Duty que se pudo jugar en una consola de Nintendo fue Call of Duty: Ghosts, que salió para Wii U en 2013.

Otro gran acuerdo que Microsoft está cocinando es también lanzar los juegos de la franquicia Call of Duty en la tienda de Steam, de donde también habían estado ausentes hasta este año que Call of Duty: Modern Warfare 2 se pudo adquirir a través de dicha tienda. Anteriormente, los juegos de Activision-Blizzard solo se podían comprar en PC a través de la tienda de la empresa, Battle.net.