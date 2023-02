Modern Warfare 2: la Temporada 2 ya está aquí, con un nuevo evento; te contamos cómo obtener las recompensas

Para quienes están pendientes de las actualizaciones tanto de Call of Duty: Modern Warfare 2, como de Call of Duty: Warzone 2, la llegada de la Temporada 2, automáticamente tras terminar la Temporada 1, es un motivo de alegría, y no es para menos, pues se añadirán varias cosas interesantes, aunque la mayoría de ellas ya se habían visto en el juego anterior de la subsaga.

Esta nueva temporada introdujo un nuevo evento, Camino del Ronin, que encuentra su inspiración en la cultura japonesa, con el operador Ronin como protagonista. Este operador ya estuvo disponible en el juego anterior, pero ha sido reintroducido en esta nueva temporada. El evento comienza el día 15 de febrero, y estará disponible hasta el 14 de marzo, con siete desafíos que se irán desbloqueando progresivamente.