Novedades sobre dos de los juegos de terror más esperados; ¿cuándo podremos jugarlos en nuestras consolas?

Anunciado en 2019, esta secuela del exitoso juego The Forest se mantuvo en un silencio absoluto desde entonces, hasta ahora, que la desarrolladora Endnight Games decidió actualizar la página de Steam del título, ofreciendo más detalles sobre el mismo. En este juego de horror de supervivencia estaremos varados a nuestra suerte en una isla plagada de monstruos. Deberemos entonces construir y combatir, similar a la primera entrega.

Sons of the Forest

El género del terror se ha convertido en uno de los más populares durante los últimos años, esto gracias a la poderosa inmersión que logra generar en los títulos en los que está presente, y aunque el año pasado tuvimos contadísimos títulos del género, como Resident Evil Village o The Medium , la segunda mitad de este 2022, así como el 2023 prometen hacernos escondernos bajo las sábanas.

En la página, se detalla que no habrá más NPC, y la única forma de ver a alguien más será si jugamos en cooperativo con un amigo en línea. El juego contará con un ciclo de día y noche, naturalmente, pero además, también implementará un sistema de temporadas, por lo que deberemos arreglárnoslas para sobrevivir el frío del invierno o el calor del verano. Encontraremos múltiples tipos de enemigos mutantes, y podremos combatirlos con diferentes armas como pistolas, hachas y ballestas.

Sons of the Forest ya puede ser añadido a tu lista de deseos de Steam, y tiene su estreno planeado para octubre de este año. Por el momento, no se han confirmado más plataformas para el título además de PC.

The Callisto Protocol

¿Qué sabemos de The Callisto Protocol? Pues pocas cosas todavía. El juego es un auténtico juego de horror que pondrá a los jugadores en la prisión de máxima seguridad de Sideros, ubicada en Calisto, uno de los satélites naturales de Júpiter. Es decir, estamos ante un título de horror espacial, ambientado, de forma todavía no establecida con claridad, en el mismo universo de PUBG.