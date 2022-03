One Piece Odyssey, el nuevo RPG del manga/anime de piratas estrenará este 2022; el título lleva años en desarrollo

Hablamos por supuesto de One Piece Odyssey , el nuevo RPG por turnos que contará las aventuras del elenco protagónico de este aclamado e infinito manga/anime como, por ejemplo, Luffy, Zoro, Nami, Sanji, Robin y otros. Este título nos presenta una isla totalmente explorable, con mundo abierto, a la que hemos llegado por culpa de una misteriosa niebla que impidió visualizar bien el camino que tomaba nuestro barco.

Al llegar a la isla, nos percatamos de que nos hemos separado del grupo, pues la llegada fue un poco turbulenta, e iniciaremos controlando a Luffy, mientras debemos encontrar a los demás miembros de la tripulación. Según la editora, el juego contará con mecánicas de combate y exploración de mundo abierto, similar a los juegos más aclamadas del género, pero con un toque único de One Piece.

La compañía desarrolladora del juego es LCA, que en la actualidad es mayormente conocida por ser los responsables de traernos los remakes de Sinnoh, Pokémon Diamante Brillante y Pokémon Perla Reluciente, cuyo desempeño en ventas se mantuvo dentro del margen de lo aceptable para Nintendo. Es la primera vez que este estudio trabaja en un título de esta magnitud.

De momento, no se ha compartido una fecha específica de lanzamiento, más allá de dar a conocer que el juego saldrá este mismo año. One Piece Odyssey estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC.