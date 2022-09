Pelea como un samurái en Die by the Blade, un juego de luchas con espadas donde mueres de un solo golpe

El juego, distribuido por Kwalee , propone interesantes combates de uno contra uno, utilizando letales armas como espadas, con sus propios combos y movimientos. Durante el combate, deberás contar con buenos reflejos, ser habilidoso y, en general, evitar recibir un golpe, pues esto resultaría letal, ya que en Die by the Blade , todos mueren de un solo golpe.

¿No es raro que, en los videojuegos, podamos recibir 100 puñaladas y seguir con vida? ¿O convertirnos en esponjas de balas e ignorar el hecho de que acabamos de recibir 20 disparos y continuar peleando? Bueno, eso es parte del encanto, sin embargo, a veces viene bien una dosis de realismo en el daño que recibimos, eso es lo que pensaron los estudios Grindstone y Triple Hill Interactive , a la hora de desarrollar Die by the Blade , un próximo juego de luchas con espadas.

Además del interesante estilo artístico que presenta Die by the Blade , también contará con impresionantes y brutales animaciones de ejecuciones, pues hay una gran variedad de formas en las que podremos acabar con nuestros enemigos, desde luego, con un solo y mortal golpe de nuestra arma.

Durante los combates, no contaremos con una barra de salud como en otros juegos de lucha, pues es completamente inútil en este caso. La clave para sobrevivir a los enfrentamientos será memorizar los combos de nuestras armas, perfeccionar nuestros reflejos y la habilidad de realizar paradas a los ataques enemigos, y por supuesto, asestar el primer, último y único golpe.

Mantente en guardia, pues Die by the Blade se lanzará el próximo 3 de noviembre para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. El próximo año, también llegará una versión del juego para la consola de Nintendo Switch.