PlayStation anuncia los juegos que obsequiará a los usuarios de PS Plus en febrero... Decepcionando a todos

Nadie cuenta con el servicio de PlayStation Plus por los juegos que regala mensualmente, y es más, si no fuera necesaria la suscripción para poder jugar en línea, nadie lo pagaría. Con Xbox consintiendo a sus jugadores de la mejor manera que puede, PlayStation queda muy mal parado, cobrando por actualizaciones generacionales que deberían ser gratis y obsequiando juegos que nadie quiere.

Febrero no será la excepción, continuando con la entrega de juegos que no son bien recibidos por los fans. Habrá tres videojuegos este mes, todos de diferentes géneros jugables pero que cumplen con el requisito de no haber sido aclamados por la crítica y los fans. Mientras algunos jugadores, y también algunas páginas web sobre videojuegos teorizan grandes títulos para PS Plus, PlayStation siempre sorprende con lo contrario.