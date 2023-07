PlayStation Plus ya presentó los juegos gratuitos para sus suscriptores en el mes de agosto...

Esta vez, PlayStation decidió adelantarse a las filtraciones. Todos los meses, los juegos gratuitos que recibirán los suscriptores activos de PlayStation Plus se filtran antes de su anuncio oficial, el cual suele ocurrir al día siguiente, un poco para disimular. Sin embargo, esta vez ha sido distinto, y es que las supuestas filtraciones apuntaban a cosas realmente distintas.

Algunas informaciones, ahora confirmadas como erróneas, apuntaban a que juegos como FIFA 23 estarían llegando a los suscriptores de PlayStation Plus en este mes de agosto. Sin embargo, esto ha sido finalmente descartado tras la confirmación de los tres títulos que estarán llegando este próximo mes, aunque esto, como se puede ver en las publicaciones de los canales oficiales de PlayStation, ha generado malestar y burlas por la selección de juegos que se ofrecerán.

El juego de golf que presenta a deportistas y campos de este deporte. Honestamente, no hay nada más que añadir. Realmente es un juego para aficionados al golf. El título cuenta con un modo carrera, para vivir la experiencia de golfista profesional, un editor de campos, para personalizar los campos donde se puede jugar y poco más. No será la adición más llamativa de tu catálogo, pero es gratis.

Sin duda, el más relevante de todos. En Death’s Door, tomaremos control de un cuervo antropomórfico, que se encarga de llevar las almas a la muerte. Pero cuando un ladrón roba su botín y escapa a un mundo donde no existe la muerte, el pequeño cuervo deberá seguirlo a un mundo habitado por monstruos que crecen más allá de lo que la vida debería permitirles. En jugabilidad, recuerda un poco a los primeros juegos de The Legend of Zelda, por lo que es una experiencia interesante para los fans de los juegos de acción-aventura.