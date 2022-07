PlayStation presenta su control para celulares, el Backbone One - PS Edition, con un precio de nada menos que $99.99

La aplicación de PS Remote Play permite enviar un comando a tu consola para encenderla, estés donde estés, y jugar desde tu celular, usándolo como monitor a la vez que tiene un control táctil. Es relativamente incómodo y no todos los celulares son compatibles. Pero por lo menos para la parte de la comodidad, PlayStation ha propuesto una solución, su propio control.

Cada vez más, el mercado de los juegos para dispositivos móviles está creciendo, y no es para menos, pues los ingresos que estos títulos generan para sus compañías propietarias les hace continuar invirtiendo en este mercado. Así pues, también se lanzó hace bastante tiempo la aplicación de PS Remote Play , que permite jugar juegos de PlayStation vinculando la consola con el celular y usándolo como monitor.

Así, han anunciado el Backbone One - PlayStation Edition, un control para celulares Android y iOS, que permite jugar a los juegos de PS Remote Play como si se estuviera usando un DualSense de la PlayStation 5. Aunque no solamente se puede usar con PS Remote, también será compatible con los juegos de la App Store y Google Play que tengan compatibilidad para control.

El Backbone One - PS Edition cuenta con una entrada para la conexión de audífonos, pues, por la forma en la que se acopla al celular, las entradas de este quedan tapadas, a excepción de la entrada para el cargador, que es donde se introduce un pin del control (pin tipo iPhone para iPhone, valga la redundancia, y pin tipo C para Android), por lo tanto, el control queda conectado al celular, y por ello, no necesita cargarse por separado.