Podrás jugar gratis Multiversus a partir finales de este mes con su beta abierta en consolas de sobremesa

Los personajes que estarán disponibles durante esta beta abierta serán Harley Quinn, Shaggy, Jake el Perro, y el Demonio de Tazmania. Mientras jugamos, podremos desbloquear a Batman, Superman, Wonder Woman, Velma, Bugs Bunny, Arya Stark, Finn el Humano, Steven Universe, Garnet, Tom & Jerry, El Gigante de Hierro y el personaje original creado para el juego Reindog.

El Acceso temprano iniciará el día 19 de julio, mientras que el acceso para todo público a la beta abierta iniciará el 26 de julio. Cualquier jugador con interés en probar Multiversus podrá descargar de manera gratuita el juego en las plataformas de PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X|S y PC . Esta beta abierta contará con cross-play entre plataformas, además de cross-progression .

La beta abierta dispondrá de los modos de juego 2 vs 2 cooperativo, 1 vs 1, todos contra todos de 4 jugadores, partidas locales de 1 a 4 jugadores, 2 vs 2 cooperativo contra la IA, lobbies online personalizados, modos de práctica y tutoriales.

Warner confirma que todo el progreso que consigamos durante el Acceso temprano y la beta abierta se trasladará al juego final una vez que sea lanzado oficialmente. Recordemos que Multiversus será un juego gratuito que contendrá micropagos opciones, presumiblemente, skins para los luchadores y Pases de Temporada. Multiversus estará disponible, en su lanzamiento oficial, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.