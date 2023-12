“Por favor apúrense”: el mensaje que los ganadores de The Game Awards veían durante su discurso

Durante el evento de The Game Awards 2023, el pasado 7 de diciembre, los asistentes y el público que veía la transmisión en directo no pudieron evitar lo apresurados que sonaban los discursos de los galardonados que subían al escenario al recibir su premio. Algunos de ellos eran cortados de golpe durante sus palabras, obligándolos a terminar abruptamente.

Más tarde, a través de la red social X, se reveló que detrás del público, de cara al escenario, se proyectaba un mensaje con el texto “Please wrap it up” (“Por favor apúrense”) cuando se acababa un temporizador de 30 segundos, tiempo otorgado por el evento para dar el discurso de aceptación del premio. Esto ha generado un enorme malestar en la comunidad de jugadores, y en la industria en general.

