Primeras impresiones tras jugar la demo de Forspoken: gracias, pero no gracias

Definitivamente no es un buen momento para ser Square Enix, la editora japonesa ha sufrido tropiezo tras tropiezo, con los sus últimos juegos, Babylon’s Fall, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, The DioField Chronicle, Valkyrie Elysium y otros, siendo completos fracasos de ventas y crítica, con contadas excepciones, como Live A Live. Tal parece que Forspoken seguirá esa línea de juegos mal recibidos.

La demo de Forspoken ya se encuentra disponible para los jugadores de PlayStation 5, para aquellos que quieran probarlo antes de comprarlo, y esto solo demuestra lo necesarias que son las demos en la industria de los videojuegos antes de comprar un producto (tan caro) que al final no cumple con las expectativas. Podrá decirse muchas cosas de la demo de Forspoken, pero en DIEZ, la definimos con una palabra: inconsistente.