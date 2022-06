¿Pusieron en descuento la skin que querías? Te enseñamos las diferentes formas de comprar RP en Honduras

Si estás aquí, ya sabes perfectamente lo que es el RP (Riot Points) y para qué sirven dentro del juego de League of Legends. Aunque comprar RP puede resultar un gasto bastante grande ―pues no es precisamente barato―, de vez en cuando, Riot coloca campeones y skins en oferta, por lo que la cantidad de RP que necesitarías comprar se reduce, sin mencionar que no hay forma de conseguirlas in-game.

Tienda de LoL (tarjeta internacional)

Por supuesto, la manera estándar de comprar el RP es utilizando la propia tienda dentro de League of Legends, donde podrás encontrar varias opciones a distintos precios. Por supuesto, para poder realizar una compra directa a través de la tienda, deberás colocar los datos de tu tarjeta de crédito o débito, la cual debería funcionar sin ningún problema siempre y cuando sea internacional, puedes consultar a tu banco emisor acerca de esto.