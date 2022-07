¿Qué onda con los anuncios de los juegos de celulares? ¿Por qué parece que son completamente incompetentes?

Seguramente has estado tranquilamente viendo videos en YouTube cuando, de repente, un anuncio interrumpe tu plácido descanso. Y, oh demonios, es otro de esos anuncios de juegos de celulares en los que hay que resolver un puzle y aquel que está jugando en el anuncio es incapaz de resolverlo, por más fácil que sea. Inconscientemente, su incompetencia te enfurece y piensas “no puede ser tan tonto”.

Efectivamente, no lo es. Los anuncios de estos juegos de resolución de puzles, como por ejemplo, Evony: The King’s Return, muestran como se fracasa una y otra vez para darte la sensación de que tú podrías hacerlo un millón de veces mejor, y con los ojos cerrados. Haciéndote sentir capaz, quizás logran hacer que descargues el juego, no por lo que tiene por ofrecer, sino por lo que TÚ puedes hacer.