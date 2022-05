¿Qué son los videojuegos ‘soulslike’ y cómo una saga definió su propio subgénero dentro de los ARPG?

FromSoftware lanzó entonces Sekiro: Shadows Die Twice en 2019, que continúo con esta fórmula que era prácticamente el sello del estudio. Más jefes, más dificultad y mucha más acción y fluidez de juego que en la saga Souls . Y más recientemente tuvimos el estreno de Elden Ring en este 2022, este fue el título que demostró que los juegos soulslike no eran más algo de nicho, pues reventó el mercado y se convirtió en un fenómeno mundial .

Así que sí, existen muchos otros souslike que no pertenecen a la saga Souls y que ni siquiera fueron desarrollados por FromSoftware, y tenemos grandes ejemplos como Mortal Shell, Lords of the Fallen, The Surge o Nioh y su secuela. Los juegos de tipo souls han venido para quedarse, y se quedarán para siempre en el colectivo popular de los consumidores de videojuegos.