¿Qué tipos de control para PlayStation 4 existen y qué diferencias hay entre ellos? Aquí algunas opciones

Tiene todas las funciones del DualShock 4, incluyendo un botón que cumple la función del panel táctil. La carcasa del control es transparente, lo que permite la personalización por parte del jugador o simplemente dejarlo como está. El control es fabricado por la empresa Nyko , pero no cuenta con la licencia de PlayStation y sus materiales no son de la mejor calidad, por lo que se debe manejar con cuidado.

Control Hori Mini alámbrico

Si no estás tranquilo sabiendo que tu hijo pequeño puede dejar caer o ensuciar con sustancias de procedencia desconocida tu control de PS4, quizás adquirir un control Hori Mini alámbrico sea tu mejor opción, pues no solo mantendrás tu control personal a salvo y fuera de peligro, sino que el pequeñín tendrá un mando que se adapte a sus manitos y a sus necesidades.

Nos encontramos con que los niños descargan rápido cualquier dispositivo que tocan, ya sea el celular o el control del PS4, ese no es problema para el Hori Mini, pues se trata de un control de cable, que está conectado a la consola, y por tanto, no se descarga. Su tamaño es 40% más pequeño que el DualShock 4 estándar, solo considera que este control no cuenta con vibración, soporte para conectar audífonos, sensor de movimiento ni altavoz integrado, pero son funciones que un niño no utiliza.

El Hori Mini alámbrico funciona con la mayoría de los juegos para PlayStation 4, a excepción de aquellos que obligatoriamente requieran de las funciones anteriormente mencionadas. El control puede encontrarse en Amazon por $29. Está de más decir que el mando es fabricado por Hori y cuenta con la licencia oficial de PlayStation.