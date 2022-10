Recomendación: Overwatch 2 es gratuito y ofrece infinitas horas de diversión para todo el mundo

Esta secuela ofrece algunas mejoras en cuanto a estabilidad de gameplay, balance, y además, ahora las partidas son de 5 vs 5, que implica un ritmo de juego más intenso y entretenido. Está demás mencionar que se han añadido algunos héroes nuevos, pero más importante aún, se mantienen todos los héroes viejos, y al sincronizar tu cuenta de Battle.net , puedes trasladar tus skins de Overwatch a Overwatch 2 , por lo que no lamentarás el cierra de los servidores del primer juego.

Todos recordamos a Blizzard, y el primer Overwatch, que volvieron famosas las cajas de botín, por lo que pagabas dinero real para obtener una recompensa aleatoria, y que fueron prohibidas en varios países europeos. El sistema de monetización de Overwatch 2 sigue siendo un problema en los ojos de muchos jugadores, sin embargo, lo cierto es que el título no te pide un solo centavo para poder jugar, y lo único que te haría invertir dinero real es si quieres comprar el Pase de Batalla u otro estético completamente opcional.

El título es amable con los nuevos jugadores, colocándolos ―una vez completado el tutorial― en partidas con otros novatos, para que puedan experimentar el juego, aprender y conocer a todos los héroes progresivamente, antes de meterse de lleno al juego competitivo. En ese sentido, ciertamente este es un título que cualquier persona puede disfrutar, y no hay que preocuparse por no haber jugador el primer y no conocer la historia, pues Overwatch ni siquiera tiene historia.