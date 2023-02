[Reseña] Batora: Lost Haven, un RPG de acción donde disfrutarás más el combate que la narrativa, pero no te emociones

El título presenta el típico cliché del último salvador del universo, siendo, como es usual, una persona común y corriente sobre la que cae este peso, pero que resulta ser digna del trabajo. Por supuesto, estamos ante un juego con una narrativa que no se hace esperar, y que nos introduce de golpe en un mundo devastado, postapocalíptico y que no tiene tiempo para presentaciones.

Cuando vemos el sello de Team17 sabemos que estaremos ante un título que, además de ser entretenido y de buen ver, también ofrecerá cierto grado de dificultad. Batora: Lost Haven no es una excepción, pero en términos generales, tampoco destaca demasiado que digamos, en un título que no se arriesga, pero que tampoco es flojo, es la definición perfecta de un punto medio.

Dejando a un lado todo el apartado técnico, es momento de hablar de lo estético. Batora: Lost Haven se ve bien, no podría decir un cumplido más allá. La construcción de su mundo, los distintos elementos que encontramos en el camino y el propio diseño de Avril y Mila están bastante bien, de nuevo, sin ser sobresalientes. No se puede decir lo mismo de los enemigos, lamentablemente.

No podemos fijar enemigos, y esto hubiera sido una grandísima solución para evitar problemas a la hora del combate. Es bastante irrisorio que este combate tan insatisfactorio y poco pulido haya sido aprobado por un equipo de desarrollo, un equipo de QA , testers o quien fuera que le dio el visto bueno. No puedo concebir a alguien jugando y diciendo “esto está muy bien”.

El estilo caricaturesco, combinado con el estilo que se le decidió dar a la narrativa y el trabajo de los actores de voz hacen que esta historia se sienta como una serie de televisión que verías no porque te gustara, sino porque no hay nada mejor que ver, aunque esto no lo vuelve necesariamente malo. Simplemente existe. Sé que saben a qué me refiero.

La banda sonora, con sus melodías en loop no son destacables. Funcionan y son adecuadas, pero no mencionaré nada más al respecto que valga la pena.

Ya para terminar, si tuviéramos que definir a Batora: Lost Haven en una sola palabra, sería ‘equilibrado’, pero no en referencia a la relación de combate-dificultad, sino más bien en relación a todos los apartados del juego, desde el sistema de juego hasta el desarrollo de personaje RPG, aunque si hay algo donde flaquea fuertemente es en la narrativa, aunque el título trata de darle más peso del que puede soportar. No es un juego malo, para nada. Y aquellos que deseen darle una oportunidad serán bienvenidos.