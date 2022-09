[Reseña] BPM: Bullets Per Minute para Nintendo Switch; no funciona tan bien como en consolas de sobremesa

Y es que el juego, se vuelve extremadamente difícil, de manera accidental, al contar con controles desastrosos que hacen de la experiencia un completo infierno, en el mal sentido. Adicionalmente, los escenarios son increíblemente oscuros, al punto de que no se distinguen las paredes, estructuras y enemigos, o directamente no se puede ver nada, esto, sumado a que la paleta de colores está compuesta únicamente de negro, rojo y amarillo, vuelve la visibilidad un obstáculo que hará que el jugador deje de jugar a los pocos minutos.

Este elemento de juego de ritmo es lo único que vuelve realmente atractivo a BPM: Bullets Per Minute , pues ya existen varios roguelike con mazmorras generadas de forma procedural en el mercado, y que gráficamente se ven mucho mejores, lo cual no es difícil, pero ya hablaremos de eso más adelante. Los componentes shooter del título ciertamente dejan mucho que desear.

Si mala calidad gráfica, con una mínima cantidad de polígonos hacen que todo (entornos, objetos, enemigos, todo) se va terrible, y como no podemos ver nada, la dificultad aumenta a nivel insostenibles, incluso para un juego de este estilo. La mala optimización del juego para la consola de Nintendo Switch lo hace imposible de disfrutar, hasta para el más hábil de los jugadores.

BPM: Bullets Per Minute es un título que se puede disfrutar en consolas de sobremesa como PlayStation 4 o Xbox One, cuya potencia gráfica permite al juego cargar de forma óptima sus texturas, pero la Nintendo Switch es famosa por no contar con una potencia gráfica fuerte, por lo que no es recomendable portear juegos con necesidades grandes, y no es que BPM: Bullets Per Minute necesite de mucho, pero debido a sus falencias propias, se ve terrible.