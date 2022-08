[Reseña] ‘Deliver Us The Moon’ para consolas de nueva generación: Houston, tenemos un problema

Plataforma reseñada: PlayStation 5 Hay que decir las cosas claras en primer lugar. Deliver Us The Moon se estrenó originalmente en consolas PlayStation 4 y Xbox One en septiembre de 2018, pero fue hasta hace un par de semanas que el juego recibió una versión mejorada para consolas de nueva generación, es decir, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, las versiones originales del título continúan siendo superiores. Lamentablemente para los muchachos en KeokeN Interactive el salto a la nueva generación de consolas significó un declive en el rendimiento de su juego, que tantas buenas experiencias ofreció en consolas de generación pasada. No solo por sus múltiples fallos y cierres inesperados de la aplicación, sino porque, al menos en cuestiones jugables, aporta muy poco, y se siente más como un port que como un upgrade. En Deliver Us The Moon, la humanidad se enfrenta a su inminente extinción en la Tierra, tras haber perdido todo contacto con la colonia humana en la Luna, que es de donde se obtenían los recursos necesarios para seguir existiendo, pues los de nuestro planeta ya se han acabado. Cuatro años después de perder contacto, los humanos se las arreglan para reparar un cohete y enviar a un solo astronauta a la Luna, que deberá, como el mismo título lo indica, devolverles la Luna.

Es una historia de ciencia ficción bastante apasionante, a decir verdad, el juego toma elementos de las mejores obras del género y logra crear una historia de exploración espacial dramática, donde no por tratarse de una misión para salvar a la humanidad se deja atrás justamente eso, la humanidad, los personajes son humanos, y como tales, tiene sentimientos, sueños y todo lo que implica. No son máquinas cumpliendo una misión. En el juego se siente la presión asfixiante, la desesperación abrumadora que realmente implicaría la última oportunidad de perpetuar la existencia de la raza humana. Y esto es especial para la trama, ya que la dota de un aire dramático y hasta trágico. Lo cierto es que la trama de Deliver Us The Moon opaca todo lo demás que el juego tiene para ofrecer. Aunque las mecánicas de resolución de puzles, que a veces incluso obliga al jugador a memorizar ciertos patrones, o a prestar suma atención a los detalles, están bien implementadas y bien pensadas, considerando que es un juego sin combates en el que nuestro cerebro será nuestra única arma.

Hay ciertos momentos de tensión en los que nuestras manos nos traicionarán y nos hará cometer errores, fallando repetidamente hasta lograr resolver el obstáculo, pero dentro de todos aspectos de jugabilidad, se encuentra una intención bastante clara de hacer sentir al jugador que el destino de la Tierra realmente depende de su capacidad para llevar a cabo esta misión final con eficacia. Las secciones de juego en la Luna son espectaculares, con todo y su falta de gravedad. Esta parte del juego es lo que tiene los puzles más interesantes para resolver, especialmente en el tramo final del juego, que es justo a donde nos dirigiremos a continuación, y es que, el juego se siente demasiado corto, aunque, en nuestra experiencia, duró una eternidad, pues la aplicación no dejaba de cerrarse inesperadamente. Si esta reseña hubiera sido sobre las versiones de consolas de generación pasada, definitivamente estaría entre un 7 o un 8 sólido. Sin embargo, siendo esta reseña sobre su versión para consolas de nueva generación, concretamente para PlayStation 5, lamentablemente, hay que mencionar que Deliver Us The Moon no ha logrado dar el salto de la forma deseada.