[Reseña] Hitman World of Assassination + Freelancer, un desafío para cualquiera que crea ser muy bueno

Hitman World of Assassination es, en esencia, Hitman 3 , con su misma campaña y misiones, pero con un gigantesco añadido, reuniendo en un solo título lo mejor de las tres entregas de Hitman , así como también ofreciendo un mundo vivo, lleno de personajes interesantes, y por supuesto, muchas misiones de asesinato, así como el nuevo modo Freelancer , o Agente Libre, del que hablaremos más adelante.

No ha pasado tanto tiempo desde el lanzamiento de Hitman 3 , que se llevó a cabo en 2020. El título recibió un flujo de contenido constante, manteniendo a los jugadores muy activos en las nuevas aventuras del Agente 47, con nuevas ubicaciones, más misiones y otras cosas. Para este año, los muchachos de IO Interactive decidieron darle una nueva vida al juego, convirtiéndolo en Hitman World of Assassination .

No indagaremos mucho en la campaña principal de Hitman 3 , pues eso ya se ha podido ver en reseñas de ese juego, que repetimos, se lanzó en realidad en 2020, sin embargo, vale mucho la pena hablar a profundidad de los nuevos añadidos que la actualización que convierte al juego en Hitman World of Assassination trae consigo, especialmente el modo de Agente Libre.

Se han agregado localizaciones de los títulos anteriores, dando lugar a varias nuevas misiones, pero detengámonos un momento para hablar de calidad gráfica que supone este juego en su versión para PlayStation 5, donde luce de bastante bien a nivel gráfico. Tanto los escenarios, que, por cierto, se llevan un aplauso por su diseño y construcción, como personajes y otros elementos. Aún así, el juego no aprovecha las funciones del DualSense.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo a nivel de cinemáticas, y no porque no se vean gráficamente bien, sino porque, por algún motivo desconocido, corren a menos de 720p, lo que las hace ver pixeladas y oscuras. Esto es algo bastante frecuente en distintos juegos y, aunque desconozco la causa, sí que resulta un poco anticlimático, por decir algo. La mejor opción siempre será hacer las cinemáticas con el mismo motor gráfico del juego.

Por otro lado, la pulida jugabilidad del título realmente ofrece horas y horas de entretenimiento, pero eso ya lo sabrá cualquiera que haya jugado anteriormente Hitman 3, por lo que vamos a hablar más, ahora sí, acerca del nuevo modo de juego Freelancer, o Agente Libre, que ha sido añadido con la actualización de World of Assassination.