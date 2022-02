$![Reseña] Martha is Dead: un oscuro y perturbador thriller que nos lleva a los rincones más siniestros de la mente humana

Plataforma reseñada: PlayStation 5 Cuando se anuncian este tipo de juegos, que optan por nutrir más su narrativa que sus demás aspectos (eso sí, sin descuidarlos), las expectativas de la comunidad de jugadores suelen ser bastante altas. Por supuesto que este ha sido el caso de Martha is Dead, que ha sabido cómo mantener el interés del público con tráileres que no revelan demasiado, pero sí lo suficiente para enganchar. Lo cierto es, que Martha is Dead cumple a cabalidad todo lo que había ido prometiendo a través de los meses que esperamos antes de su estreno. El juego que se presentaba a sí mismo como un thriller psicológico resulta ser justamente eso, e incluso, algo más. Pero antes de empezar a hablar sobre el título en cuestión, debemos saber quiénes son las personas que están detrás de este proyecto. Martha is Dead fue desarrollado por el estudio italiano LKA, que cuenta con más de 20 años de experiencia. Esta desarrolladora se caracteriza por el brutal diseño artístico de sus juegos, y aquellos que hayan tenido la oportunidad de jugar The Town of Light, un bizarro (en el sentido anglosajón) título de horror lanzado en 2017, sabrán de lo que es capaz este equipo.

En Martha is Dead, por supuesto que nos encontramos con un título que es capaz de atraparte desde el primer momento, ya que nos presenta un misterio que nadie más que nosotros puede resolver: la misteriosa muerte de Martha, la hermana gemela de nuestra protagonista, Giulia, que no se quedará de brazos cruzados tras la muerte de su gemela. Por supuesto, LKA y Wired Productions, la editora, se han encargado, desde el anuncio del juego, a través sus tráileres, sus notas a la comunidad y demás medios, de dejar bien en claro que es no es un título para todo público. Es un juego dirigido exclusivamente a un público adulto, y el propio título no se cansa de repetirlo, pues dentro de él encontramos escenas que pueden resultar perturbadoras en extremo para algunas personas, así como temas sumamente sensibles, como abortos o autolesiones. Una verdad innegable: Martha está muerta El hecho de que esta tragedia de nombre al título no es en lo absoluto una casualidad. Marta está muerta, eso ya lo sabemos, pero el cómo ha ocurrido dicho deceso, está por nuestra cuenta descubrirlo. La intriga nos convence para continuar con la historia desde el primer minuto, y a medida que avanzamos, nos vamos introduciendo a una historia todavía mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Entre todas las virtudes del título (que son muchas), la narrativa es digna de aplausos, porque es capaz de sumergirnos por completo en su historia. Vemos todo a través de los ojos de Giulia, una chica muy joven, aterrada por la situación que está atravesando su familia, y no solo eso, sino que el juego se lleva a cabo en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, con todo el estrés diario que esto conlleva. Y eso es algo en lo que el juego realmente cumple. Tenemos como contexto la Segunda Guerra Mundial y, aunque la mayor parte del tiempo estamos ocupándonos de nuestros asuntos, todo el trasfondo bélico toma relevancia cuando es necesario, por lo que no se deja de lado en ningún momento. Esto quiere decir que el juego nos recuerda en todo momento que el mundo está en guerra, y no solo, sino que además, Italia va perdiendo.

Las primeras partes de la trama tienen un desarrollo semilineal, en el que Giulia hace las de detective, recopilando pistas que ella considera que encajan en una historia que poco a poco va armando en su cabeza y que podría develar el misterio tras la muerte de Martha. Nosotros, como jugadores, también podremos recoger estas piezas del rompecabezas y armarlo nosotros mismos, y ojo aquí, porque puede que lo que nosotros detrás del control hayamos percibido, puede ser diferente a lo que Giulia dedujo, y eso, es sumamente interesante en un juego de este estilo. A medida que avanzamos en la historia principal, nos vamos topando con misiones secundarias. Y aquí es donde encontramos el mayor problema de Martha is Dead, el seguimiento de las misiones que, aunque algunas se marcan en el mapa para poder dirigirnos directamente a cumplirlas, algunas (la mayoría) debemos descubrirlas enteramente por nuestra cuenta, y esto no sería un problema en absoluto, si el juego te diera más claridad con las misiones. Pondré un ejemplo sin spoilers. En la primera hora de juego, recibimos la misión de encontrar un objeto, pero este objeto no puede ser encontrado hasta más adelante dentro de la historia, casi al final del juego. Tener una misión activa durante toda la aventura puede ocasionar que los jugadores se vuelvan locos tratando de cumplirla, cosa que no podrán hacer, pues el juego permite completarla hasta muy adelante. Personalmente, decidí ignorar algunas misiones secundarias por no ser capaz de cumplirlas, solo para terminar dándome cuenta de que, eventualmente, las cumplí avanzando en la propia historia. Por lo demás, los objetivos de las misiones principales son bastante claros y, aunque tienden a confundir un poco, al final todo está en los detalles, y uno termina por agarrarle el ritmo al juego. Un título hermoso y horrible Dentro de Martha is Dead encontramos un precioso mundo construido con el potente motor de Unreal Engine, desde el propio personaje de Giulia (o bueno, lo que podemos ver de ella) hasta los enormes paisajes explorables del terreno de la familia. Estos entornos están construidos con un gran nivel de detalle, especialmente la casa de dos plantas en la que viven y enorme bosque frente a ella. El juego se toma muy en serio la reconstrucción de la propiedad históricamente correcta, con todo y los detalles de los artículos, muebles y demás decoraciones que podemos encontrar dentro. Así como la radio que no debemos apagar, pues en cualquier momento puede ser transmitido un mensaje importante por la guerra, este detalle ciertamente le da un ambiente de tensión adicional al juego.

Podemos pasarnos el tiempo que queramos explorando el bosque en la propiedad, que conecta la casa con el lago donde Martha fue encontrada ahogada. Aunque, si tuviera que mencionar algo negativo con respecto a los escenarios, sería que Martha is Dead ha optado por utilizar el método de las barreras invisible para evitar que el jugador atraviese los limites del mapa, cuando con un mundo tan precioso, podían haber usado algo más ingenioso, como una barrera de arbustos, rocas o simplemente una valla. Claro, de día todo es más bonito, pero de noche es cuando las cosas se ponen realmente tensas, especialmente si debemos viajar al bosque a altas horas de la noche, donde la niebla y el tétrico silencio serán nuestra única compañía. El juego aprovecha los lapsos nocturnos para generar suspenso, en un ambiente que de por sí ya es bastante escalofriante, dando como resultado una buena dosis de terror.

La banda sonora utilizada en Martha is Dead es simplemente sublime. Los encargados del sonido han dado en el clavo con la construcción de momentos angustiantes y aterradores, gracias a la música que decidieron utilizar, y no solo eso, sino que también implementaron el uso de sonidos discordantes, que crean en nuestra cabeza una sensación desagradable, justo lo que querían lograr, así que bien hecho con eso. También es justo hablar de las actuaciones de voz, por lo menos en su versión en inglés, que es la versión en la que jugué el título. El idioma original del juego es el italiano, y también fue traducido al alemán. La interpretación de Annie Warburton como Giulia me ha dejado encantado, me pareció sobresaliente; pero tengo un severo problema con la actuación de Udo Kier, que tiene una carrera impresionante en el cine, pero que en Martha is Dead, ha quedado debiéndonos mucho, pues su interpretación como el padre de Giulia y Martha es bastante floja, por lo menos en su versión en inglés, pues Kier interpretó a este personaje en los tres idiomas en los que está disponible el juego, y desconozco cómo estuvo en los demás. Martha is Dead también contiene escenas sumamente gráficas, de las que el juego tanto nos advierte antes de jugar, y el título realmente no escatima con la brutalidad gráfica, el gore y la violencia extrema. Si bien algunas de estas escenas pueden, dentro de su propia lógica, estar justificadas, hay unas cuantas que dan la impresión de ser simple violencia gratuita. Se sienten como si el estudio solo estuviera diciendo “miren lo que nos hemos atrevido a poner”, pero que no es realmente necesario o se pudo haber hecho de otra forma. Este misterio no se resolverá solo Como mencioné anteriormente, el juego exige que agudicemos nuestras habilidades de detective, uniendo los puntos y sacando conclusiones. En este título, debemos caminar mucho, en serio, muchísimo, dirigiéndonos de un punto a otro, recolectando cada pieza de información que nos sea útil para averiguar qué ocurrió realmente. Además, una de las aficiones de Giulia será de mucha utilidad para la historia: la fotografía. El uso de la cámara está espléndidamente integrado a la trama, convirtiéndose en nuestra principal herramienta. En Martha is Dead obviamente no hay combates, pues no es un título de aventuras, sin embargo, la cámara se sentirá de la misma forma que un arma lo es para un First Person Shooter. Incluso, y esto es bastante sorprendente, por el hecho de que el estudio se haya tomado la molestia, podemos obtener distintos aspectos para personalizar nuestra cámara.

LKA se ha tomado muy en serio esto de la fotografía, pues Martha is Dead nos presenta un de los sistemas más complejos a la hora de hacer una foto, pues podemos manipular los ajustes de la cámara, como cambiar su tipo de rollo, modificar el enfoque, la exposición y la apertura del lente, todo con el fin de sacar la mejor foto posible, que dicho sea de paso, es necesario para avanzar en la historia. Pero recordemos que estamos en los años 40, por lo que, al tomar una foto, luego debemos dirigirnos al cuarto oscuro en el sótano de la casa y revelarla a la manera antigua. Como dije, LKA se lo tomó muy en serio, y se han encargado de, mediante avisos, dejarle muy en claro al jugador que tienen conocimiento sobre cómo se revela una fotografía, y el complicado proceso que conlleva, ¡pero!, que han simplificado este proceso para fines prácticos.

Este toque de realismo en el apartado jugable realmente brinda al juego de algo especial, ya que nos permite revelar las fotos manualmente, y es algo entretenido pero que, quizás luego de un par de veces, puede tornarse algo repetitivo, pero que no deja de ser un buen agregado para el juego. Y ahora, toca hablar de algo bastante importante, las funciones que el equipo desarrollador ha integrado al mando DualSense de la PlayStation, que son una absoluta maravilla. El juego hace un uso bastante adecuado de las funciones de los gatillos adaptativos y la vibración segmentada del DualSense. Cuando Giulia camina, al dar un paso con el pie izquierdo, vibrará ligeramente ese lado del control, y al dar un paso con el pie derecho, vibrará igual el lado contrario del control. Y así, el juego aprovecha la tecnología de este control de manera sublime, por lo que da mucho gusto jugarlo en esta plataforma. Nadie está libre de pecado Bueno, eso es más una metáfora, porque realmente me refiero a los bugs. Martha is Dead tiene unos cuantos bugs que pueden estropear un poco la experiencia, pero no pasa nada, todos los juegos tienen bugs, y con seguridad puedo decir que el equipo de LKA no tardará mucho en solucionarlos. Aún así, siento que es necesario que hablemos un poquito sobre ellos, como una especie de lista. A veces, los botones de interacción se quedan trabados, esto no afecta la partida en absoluto, simplemente nos engaña y nos hace creer que un objeto tiene un interacción disponible, pero no es así, pues ya la hicimos y el ícono de interacción simplemente se quedó trabado. Otro bug común ocurre al contestar el teléfono, pues Giulia colgará al finalizar la llamada, pero el teléfono se quedará flotando como si aún lo estuviera sosteniendo. Martha is Dead está completamente traducido al castellano, con subtítulos, textos del juego e incluso los textos legibles en hojas de papel o carteles. El problema es que parece que hubieron algunos problemas con el equipo de localización, pues es bastante frecuente encontrarse con errores gramaticales a lo largo de la aventura.