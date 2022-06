[Reseña] Metal Max Xeno Reborn, una extraña odisea apocalíptica que combina Mad Max y Seek and Destroy

Por ello, el estudio desarrollador, Kadokawa Games , que fue uno de los desarrolladores originales, junto con Cattle Call y 24Frame , decidió, por su cuenta, rehacer el juego nuevamente, como una especie de remake que estaría más orientado al público americano, aunque tratando de no cambiar demasiado de la esencia original del juego, la cual es el combate de vehículos en tiempo real por turnos.

La saga de Metal Max se compone de una serie de RPG de acción apocalíptica, y puedes estar tranquilo o tranquila si jamás escuchaste de estos juegos, pues es de esas sagas que nunca lograron escapar de Japón, y no llegaron a América, por lo que son contados aquellos jugadores que la conoce. En 2018, Metal Max Xeno se estrenó para PlayStation 4 , pero el resultado no fue el esperado.

Tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo puede resultar en que no se logre hacer ninguna de haces cosas, o al menos no de la forma en la que esperamos. Pero antes de indagar más en ese asunto, es justo que entremos en contexto acerca del desarrollo de Metal Max Xeno Reborn y lo que implica que este juego se haya estrenado en esta parte del mundo.

El juego inicia de una forma tan automática, que da temor. Sin explicaciones, sin contexto, sin trasfondo. En una auténtica situación de “ ¿quién soy y qué hago aquí? ”, pero no porque así lo dicte la historia, sino porque el juego no se molesta en explicarlo. Deberemos, entonces, adivinar los controles y lo que debemos hacer, lo cual, sí, en su defensa resulta intuitivo, pero no lo sería para todo el mundo, lo afirmo con seguridad.

Entonces, primero lo primero, el juego cuenta solamente con una opción de idioma, algo lógico, puesto que fue concebido inicialmente para no salir de Japón, por lo que este ―el japonés― es el único idioma de audio, para aquellos pequeños diálogos con los que cuenta el juego. Y está subtitulado en inglés, la única opción de subtítulos disponible, por lo que, desde ahí, el juego ya pierde una gran parte del público.

Para los jugadores que no estén acostumbrados a los ARPGs japoneses de combates por turnos, puede que este juego no resulte satisfactorio o incluso interesante en absoluto, pues presenta un estilo de combate en vehículos en el que debemos recibir y dar un golpe, sucesivamente. Existe la posibilidad de que este tipo de juegos no lleguen frecuentemente a América y lamentablemente Kadokawa Games lo aprenderá por las malas.

Y no es que el juego no cumpla con su cometido, al contrario, lo hace, decentemente. Solo es que no es el tipo de juegos que un occidental compraría. Especialmente hoy en día donde las historias comienzan a valorarse más que en años anteriores. Metal Max Xeno Reborn ignora casi por completo su trama y la lógica de su propio mundo para concentrarse casi enteramente en la personalización y mejora de vehículos.

Es obvio que el eje principal del juego son los combates, y en este sentido ―como se mencionó con anterioridad― el juego cumple decentemente, pues las variaciones y armas que podemos implementar a nuestro tanque hace que los combates contra los diversos monstruos sean, de alguna forma, más dinámicos y entretenidos, como en cualquier ARPG.