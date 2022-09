[Reseña] The Gallery, un interesante juego FMV que trae un tema importante, pero evita tocarlo a profundidad

Además, algunas tramas secundarias no llegan a nada en concreto, y están ahí solamente para exponer más sobre la situación social de ese momento determinado. Aunque debido a su variada cantidad de finales para ambas historias, el factor de rejugabilidad está a la orden del día, algo que cabría esperar de un FMV o de una aventura gráfica.

El juego se encuentra disponible en varios idiomas (subtítulos, pues solo cuenta con las voces originales en inglés británico), siendo uno de ellos el español de Latinoamérica, que cuenta con algunos errores gramaticales, como palabras pegadas, entre otros. Además, se escapa uno que otro regionalismo, por ejemplo, en cierta escena, se puede leer en el subtítulo “querés”, en lugar de “quieres”.

Finalmente, The Gallery es un título que puede jugarse aunque no seas británico, pero ciertamente no tendrá el mismo impacto. Más que ser un juego, es una crítica audiovisual en la que las decisiones que toma el jugador sobran, pues pueden resultar superfluas o muy básicas (a veces las decisiones ofrecidas por el juego no convencerán). La escritura es ligeramente pretenciosa, pero tiene salvación.