‘RIN: The Last Child’, un oscuro metroidvania con estética de cuentos de hadas, llegará en septiembre

La magia se desatará en un nuevo y encantador juego de acción y aventuras, RIN: The Last Child. El 21 de septiembre, esta plataforma mágica de acción y aventura estará disponible en Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Prepárate para sumergirte en una cautivadora aventura llena de runas, hechizos y épicas batallas contra poderosos jefes, mientras encarnas a Rin, una semidiosa con la misión de salvar el mundo mítico.

El juego te permitirá aprovechar el poder de los Aspectos para mejorar y desarrollar tus habilidades mágicas como el último hijo del Creador. Emprende un viaje para restaurar el orden en un mundo místico donde solo tú y tus habilidades pueden restablecer el equilibrio. Enfrenta a aquellos que alguna vez fueron tus hermanos, pero que ahora se han transformado en criaturas despiadadas que buscan nada más que caos y destrucción, amenazando el mundo mítico que solo tú puedes salvar.