Scars Above, el juego de ciencia ficción y disparos ya está disponible; un estreno con críticas mixtas

De la mano del desarrollador Mad Head Games y la editora Prime Matter, ya llegó Scars Above, un juego que, si no has estado prestando atención, puede que no hayas oído hablar de él. Se trata de un título de disparos ambientado en un futuro ficticio, en el que los humanos han convertido la exploración espacial en una práctica habitual, como suelen empezar las historias donde todo sale mal. Y en efecto, nuestra protagonista, la doctora Kate Ward, se dirige con su equipo, en una nave espacial, a investigar una misteriosa estructura alienígena a la que han decidido llamar “Metaedro”, solo para ser absorbidos por su órbita. Ella despierta sola, indefensa, varada en un planeta hostil lleno de criaturas alienígenas monstruosas. Con su ingenio, deberá obtener armamento y fabricar objetos útiles para sobrevivir.

En Scars Above tendremos varios objetivos principales, donde sobrevivir, lógicamente, es el primero de ellos. Pero también deberemos encontrar al resto de nuestra tripulación, si es que siguen con vida, así como, ya que estamos ahí, averiguar más sobre la flora y fauna del lugar ―información que nos puede ser ventajosa durante el juego― y averiguar más sobre lo que parece ser una antigua civilización que habitó ahí. Las reseñas no se han hecho esperar, y lamentablemente para Scars Above, no han sido tan amables como habrían querido. La página web agregadora de reseñas Metacritic ya muestra una nota promediada para las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, las cuales son 65, 67 y 74, respectivamente, siendo la de PC la más alta de todas, lo que parece que no vaya a cambiar.