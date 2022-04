SEGA anuncia Sonic Origins, una remasterización de sus cuatro primeros títulos, que se estrenará en junio

Mucho se ha hablado de Sonic estas últimas semanas, y no es para menos, pues Sonic 2, la película ha tenido el mejor lanzamiento en cines para una película basada en un videojuego en la historia, siendo un éxito en taquilla, con los fans y hasta teniendo un recibimiento decente por parte de la crítica. Con todo este éxito rodeando al personaje, SEGA aprovecha la oportunidad para promocionar nuevos títulos.

Aunque “nuevos” quizás no sea la palabra, pues Sonic Origins, el juego recientemente anunciado, se trata de una recopilación remasteriazada de los cuatro primeros títulos de la saga, es decir, Sonic the Hedgehog (1991), Sonic the Hedgehog 2 (1992), Sonic the Hedgehog CD (1993) y Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles (1994).