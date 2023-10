SEGA finalmente abre un canal de comunicación para Latinoamérica en redes sociales

El año pasado, Capcom , la icónica desarrolladora de videojuegos japonesa, decidió hacer historia al aventurarse en las redes sociales para América Latina. Crearon cuentas oficiales que compartían contenido en español, un gesto que no solo fue recibido con entusiasmo, sino que también mostró el aprecio de la empresa por la diversidad lingüística y cultural de la región. Este paso histórico no solo fue un acto de inclusión, sino también una muestra de la creciente importancia del mercado latinoamericano.

SEGA ha decidido abrir un canal de comunicación dedicado para la región latina en las redes sociales. Este movimiento histórico no solo marca un hito en la relación de SEGA con sus seguidores latinoamericanos, sino que también abre un nuevo capítulo en la forma en que los desarrolladores de juegos japoneses interactúan con su audiencia global.

El anuncio ha sido recibido con alegría y anticipación en toda la comunidad de jugadores latinoamericanos. Ahora, finalmente, tendrán la oportunidad de estar al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y lanzamientos en su propio idioma. Este gesto de SEGA no solo es un reconocimiento de la dedicación y el entusiasmo de sus seguidores latinoamericanos, sino también un paso audaz hacia la diversificación y la inclusión en el mundo de los videojuegos.

SEGA todavía tiene una gran línea de lanzamientos para el resto del año. Entre los títulos más esperados se encuentran Total War: Pharaoh, que llegará el 11 de octubre, seguido de Sonic Superstars el 17 de octubre y Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name el 8 de noviembre.