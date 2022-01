Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) llegará a Call of Duty: Vanguard con un paquete de skins, armas, remates y más

Las colaboraciones en Call of Duty se han convertido en algo muy frecuente, particularmente relacionadas con el terror, así es como hemos tenido a los asesinos ficticios Predator, Leatherface, Jigsaw y Ghostface, pero más recientemente, también aparecieron Rambo, de la saga homónima, y John McClane, de Duro de matar. Ahora, parece que también el anime se sumará a la fiesta de colaboraciones de la saga. Y es que, aunque Call of Duty ha coqueteado varias veces con el anime, incluyendo Paquetes de Trazadoras con estilo anime, lo cierto es que jamás había colaborado con un manga/anime en particular. Esto cambiará con el nuevo crossover con Shingeki no Kyojin, o Attack on Titan, en celebración por el estreno de la última temporada de su anime, que ha sido todo un éxito desde su inicio en 2013.

El Paquete de Trazadoras, que llevará por nombre Paquete de Trazadoras Attack on Titan Levi Edition, incluye: skin Survey Corps para el operador Daniel Yatsu, que recrea el aspecto de Levi Ackerman, los proyectos de armas Historia, Ymir Curse y Titan Piercer, el amuleto para arma Secret Keeper, la calcomanía One Hot Potato, el emblema Wings of Freedom, el remate Steel Cut, la animación de MVP Ultrahard Steel y la animación de intro Vertical Maneuver. Este contenido será añadido al juego este 20 de enero, como parte de la actualización de mitad de temporada, y presumiblemente su precio será de 2,400 CP, el cual es el costo estándar de los Paquetes de Trazadoras. Comprar este paquete especial permitirá a los jugadores poder utilizarlo tanto en Call of Duty: Vanguard como en Call of Duty: Warzone.