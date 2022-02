Sifu llega a PlayStation 4/5 y PC mañana: el beat ‘em up ha sido elogiado a más no poder por la crítica especializada

Los beat ‘em up son un género de videojuegos que se recuerda con cariño, pues en la actualidad, los únicos estrenos del género son aquellos que simulan, en calidad gráfica y jugable, a los juegos de antaño. Pero con Sifu , desarrollado por Sloclap, esto ha cambiado, pues nos presenta un beat ‘em up en completo 3D en entornos explorables al estilo de mundo semilibre.

Con espectacular despliegue de artes marciales, en diseños de niveles variados y efectos visuales bastante bien logrados, Sifu se posiciona como uno de los favoritos de la crítica para convertirse en un posible candidato a Game of The Year de este año. Y no es de extrañar, pues el juego cuenta con una variedad de aspectos que lo podrían hacer merecedor de dicho premio.

Un rescate a los beat ‘em up, algo que se siente fresco sin perder la fórmula; Sifu ofrece combates cargados de adrenalina, en los que el jugador debe ser inteligente con cada paso que daba y cada golpe que acierta. El escenario juega un rol importante también, hay que luchar con la cabeza, y a nuestro paso encontramos distintos objetos que podemos usar como armas.