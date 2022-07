Sinvergüenzas: los cinco desarrolladores más mentirosos de la industria de los videojuegos

Entre todos, existe también un tipo de desarrollador que se gana a pulso las críticas de la comunidad, y no es para menos, pues suelen decir una cantidad bastante sustancial de mentiras sobre los juegos que desarrollan, elevando las expectativas para algo que no ofrecerá lo que se prometió, como dice la comunidad, “vendiendo humo”. Aquí repasaremos cinco casos mentirosos compulsivos en la industria de los videojuegos.

Murray ocupa el último lugar de la lista porque, al final de cuentas, logró redimir su juego, el famoso No Man’s Sky, que en su salida fue un profundísimo fracaso debido a que no se parecía en nada a lo que se había presentado en sus distintos tráileres. Hello Games, la desarrolladora, anunció No Man’s Sky en 2013, y prometía que tendríamos un vasto universo para explorar, con planetas infinitos generados aleatoriamente, cada uno con su propia fauna y profundidades oceánicas. En fin, el sueño para los jugadores que aman explorar mundos desconocidos.

Está demás decir que, en su lanzamiento, en 2016, No Man’s Sky no solamente estaba completamente roto y lleno de bugs que hacía la experiencia insufrible, sino que además, nada de lo prometido estaba realmente en el juego. PlayStation se vio obligado a devolver el dinero de quienes hubieran comprado el juego. El título se convirtió en uno de los peores fracasos que la industria del videojuego haya visto jamás. Aunque inesperadamente, también se convirtió en uno de los mejores casos de redención de la industria, pues Murray y Hello Games continuaron trabajando en el juego hasta asegurarse de que buena parte de lo prometido fuera implementado, eso sí, después de aprendida la lección tras engañar al público y estrellarse horriblemente en consecuencia.

La reputación de Murray se fue recuperando poco a poco, y el estado en que se encuentra No Man’s Sky actualmente es sumamente satisfactoria, siendo un juego que realmente ofrece exploración espacial y descubrir criaturas alienígenas, quizás no de la forma tan épica en la que Murray declaró, pero definitivamente ya no es el juego que se estrenó en 2016.