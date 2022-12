Smile For Me, de los creadores de Doki Doki Literature Club Plus!, llegará a todas las consolas en 2023

Serenity Forge, creadores de Doki Doki Literature Club Plus!, y la empresa LimboLane, han anunciado durante el Nintendo’s Inside the House of Indies: Holiday Event que Smile For Me se lanzará en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S en la primavera de 2023. También se han desvelado las nuevas ediciones físicas y de coleccionista del juego que llegarán a Switch, PS4 y PS5.

En esta atípica aventura de point and click, no hablas ni una sola palabra. En su lugar, asientes y mueves la cabeza en diversas situaciones. Haz amigos, ayúdales a resolver sus problemas para que sean felices y... prepárate para “¿El Gran Evento?”. Sin arruinar la experiencia, basta con decir que este Gran Evento es... Algo muy grande.