Snoop Dogg llegará como personaje jugable a Call of Duty: Warzone y Vanguard; ¡un rapero en la Segunda Guerra Mundial!

Si bien es cierto que el número de ventas y de jugadores activos de Call of Duty: Vanguard es sumamente inferior al de sus juegos antecesores, Activision sigue inyectando contenido al juego, especialmente porque dicho contenido llega también a Warzone, que es donde la compañía genera realmente sus ingresos. Por eso, vemos con frecuencia que las actualizaciones incluyen un par de sorpresas. Y como esta vez no ha sido la excepción, Call of Duty tendrá al famosísimo rapero Snoop Dogg como personaje jugable (operador). Este carismático personaje llegará primeramente a Call of Duty Mobile, donde hará acto de presencia el 1 de abril, como parte de la actualización de la Temporada 3. Snoop Doog podrá obtenerse a través del Lucky Draw de COD: Mobile, o adquiriéndolo en la tienda con todo y su Paquete de Operador.

Mientras tanto, Call of Duty: Vanguard y Call of Duty Warzone recibirán a Snoop Dogg el día 19 de abril, cuando el Paquete de operador esté disponible en la tienda. Este paquete incluirá al operador Snoop Dogg, junto con una skin alternativa, tres armas y otros accesorios cosméticos, presumiblemente, calcomanías, tarjetas de visita y emblemas. El precio de este paquete no ha sido relevado, pero si Activision mantiene los precios estándar, estaría costando 2,400 CP. Esta no es una skin para un operador existente. Es un operador completamente nuevo, con sus propios diálogos.