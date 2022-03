$!¡SOLO HOY! Ofertas de 65%, 75% y hasta 85% en juegos de Nacon para usuarios de PlayStation 5 con PS Plus

Nacon es uno de esos publishers que siempre están ofreciendo joyitas a los jugadores, y hoy, nos hemos despertado con la noticia de que esta compañía cuenta con una sección entera solo para ella, dentro de la PlayStation Store de PlayStation 5, la sección bien llamada Nacon Publisher Sale PS5, donde se ofrecen sus títulos a precios sumamente rebajados.

Estos descuentos son ofrecidos, en la mayoría, a suscriptores de PlayStation Plus, y solamente los encontrarás en la versión estadounidense de la PlayStation Store. La oferta vencerá mañana a las 2 de la mañana, por lo que, si te interesa alguno de estos títulos, lo mejor será darse prisa en conseguirlos.

Hunting Simulator 2: el simulador de cacería cuenta con un descuento exclusivo del 60% para suscriptores de PlayStation Plus, pasando de costar $49.99 a tener un precio de $19.99.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood: este hack and slash donde controlamos a un licántropo que puede cambiar entre su forma humana, de lobo y de hombre lobo cuenta con un descuento del 75%, solo para suscriptores de PlayStation Plus. De su precio original de $49.99, ahora cuesta $12.49.

Tennis World Tour 2: Complete Edition: la edición complete, con todos los complementos, del juego definitivo de tennis se encuentra con un descuento del 75% para los usuarios de PlayStation Plus, su costo era de $49.99, pero ahora es de $12.49.