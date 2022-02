Sony censura el contenido de Martha is Dead: ¿se está coartando la libertad de expresión en los videojuegos?

O incluso puede ir más allá, como China que, debido a su estricto régimen, no permite la entrada de casi nada. Pero un problema aún mayor se genera cuando la censura viene de parte de las mismas plataformas en las que el juego debería jugarse, como es el caso que nos atañe hoy, con la censura que sufrió de último minuto Martha is Dead en las consolas de PlayStation .

Aunque no se aclararon los motivos de la censura, ni tampoco qué escenas específicamente serán eliminadas, la comunidad de jugadores que esperaban Martha is Dead especulan que se trata de una escena en particular ( SPOILERS A CONTINUACIÓN ) en la que la protagonista corta manualmente, y el jugador debe controlar esto, el rostro de su hermana fallecida —Martha— para usarlo como máscara.

En un comunicado publicado en Twitter, el equipo de Marta is Dead , LKA Games , anunció con mucha triste que el contenido de su videojuego será modificado en las consolas de PlayStation 4 y PlayStation 5 . En su comunicado, explican que a pesar de llevar cuatro años de duro trabajo, en los que informaron a los distribuidores y a la prensa sobre el contenido sensible del título, Sony decidió que era mejor censurarlo, a solo 12 días de su estreno.

¿Sony comenzará a censurar a los creadores de videojuegos de esta forma? Lo cierto es que ya lo ha hecho con anterioridad, especialmente cuando se trata de personajes femeninos con poca ropa, en juegos para adultos, con temas sexuales. Pero la violencia visceral de títulos propios de la empresa como The Last of Us o God of War no es cuestionada. Incluso ha permitido a terceros publicar violencia explícita en su plataforma, como a Mortal Kombat.

¿Por qué Sony ha decidido censurar tan bruscamente el contenido de Martha is Dead? Aún cuando el juego advierte de sus tráileres y descripciones, que en su interior se encuentra contenido sumamente sensible que puede afectar la sensibilidad de las personas. No es como que alguien nos obligue a jugar a determinados títulos, que además cuentan ya con una clasificación por edades.