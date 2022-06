¡Sorpresa! El anticipado Hollow Knight: Silksong se deja ver con nuevo tráiler durante la conferencia de Xbox

Y cuando pensábamos que esta conferencia de Xbox and Bethesda Games Showcase 2022 no podía ser más emocionante, viene Team Cherry y presenta un nuevo tráiler de Hollow Knight: Silksong , la secuela del juego Hollow Knight , que estrenó en 2017, y que formó una sólida base de fans, por considerarse uno de los mejores juegos de plataformas estilo Metroidvania de los últimos años.

Así es, todo internet estaba expectante sobre cuándo veríamos por fin algo de este nuevo juego, y fue Xbox quien trajo a su conferencia a Team Cherry para presentarnos un nuevo tráiler de Hollow Knight: Silksong, que mostró varios minutos de gameplay, así como algunas nuevas mecánicas de combate propias de este personaje protagonista, a quien ya conocemos de la entrega anterior.

Aunque nada más novedoso fue ofrecido al público, al menos ahora contamos con los detalles específicos de que este será un juego para Xbox One, Xbox Series X|S y PC, que además llegará a Game Pass el día de su estreno. No está del todo claro si el juego llegará a consolas PlayStation, pues no se compartió información al respecto, aunque teniendo en cuenta que el primer juego sí llegó a las consolas de Sony, y que Team Cherry se mantiene como estudio independiente, es posible que Hollow Knight: Silksong termine llegando eventualmente a PlayStation, pero nada es seguro.