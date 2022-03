Sorpresa para nadie: la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se retrasa para la primavera de 2023

Luego de un silencio que parecía eterno por parte de Nintendo, finalmente se anunció lo inevitable, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild será retrasada hasta el otro año. Este esperadísimo título había sido anunciado hace ya varios meses, y se había confirmado su fecha de lanzamiento para este año, pero al ni siquiera conocerse ni el nombre oficial del juego, que supuestamente estrenaría dentro de unos meses, estaba claro que su lanzamiento no se daría este año. El portador del anuncio oficial ha sido Eiji Aonuma, productor de la saga de The Legend of Zelda, quien ha pedido disculpas en un video de poco más de un minuto, así como también aclara ciertos puntos del desarrollo, que han derivado en el inminente retraso del juego para el próximo año.

“Traigo novedades sobre la fecha de lanzamiento de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, comenzó diciendo Aonuma. Nótese que el juego todavía no tiene un nombre oficial. “Previamente anunciamos que saldría a la venta en 2022”, siguió, “sin embargo, hemos decidido extender un poco más la fase de desarrollo y posponer el lanzamiento a la primavera de 2023”. “Pedimos disculpas a quienes esperaban que fuera este año”, dijo Aonuma, para proceder a realizar un saikeirei, una disculpa tradicional japonesa en la que la persona se inclina 90 grados tras haber realizado una falta grave.