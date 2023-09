Starfield está teniendo un buen desempeño con la crítica especializada, a una semana de su estreno

Aunque no logra superar a otros titanes lanzados este mismo año, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 o Baldur’s Gate 3, las puntuaciones de Starfield son más que suficientes para considerársele un éxito crítico. En el sitio web agregador de reseñas, Metacritic, la versión del juego para Xbox Series X|S cuenta con una sólida nota promediada de 87, mientras que en PC, su rendimiento ha sido insignificantemente mejor, con un 88.

Gameblog.fr la dio al juego una nota perfecta de 10/10, comentando: “Starfield es un auténtico vendedor de sistemas. Más que un juego, es un poema épico. Una aventura extremadamente rica y generosa que te sorprende cada vez y cuando menos te lo esperas. Es, con diferencia, el juego más ambicioso de Bethesda y uno de los más atrevidos de los últimos años. Sin duda, Starfield pasará a la historia de los videojuegos”.