Storm Realm: conoce la historia del ascenso del equipo hondureño de Mortal Kombat

Desde sus humildes comienzos en línea, Storm Realm ha demostrado su valía en la escena internacional de esports. Han participado en prestigiosos torneos como Champions of the Realms, Fists Attack 2020, Take the Throne y Rumble in the Jungle, además de competir en torneos organizados por la ESL. Estos logros no solo hablan de su destreza en Mortal Kombat, sino también de su determinación para alcanzar la excelencia en el competitivo mundo de los videojuegos.

Storm Realm no solo ha impactado en la escena internacional, sino que también ha fortalecido los lazos en la comunidad de esports hondureña. Han colaborado de manera estrecha con otros equipos locales como GuineoSpot, Twilight Team y Legacy Smash HN, contribuyendo a un sentido de camaradería y apoyo mutuo en el competitivo mundo de los videojuegos.