Streamer hondureña KatLyzz: “soy feliz si puedo aportar económicamente haciendo lo que me gusta”

Al principio, su contenido estaba enfocado enteramente a su juego favorito, League of Legends , pero a medida que pasaba el tiempo, se daba cuenta de que necesitaba variar su contenido si quería llegar a una audiencia más alta, y fue cuando comenzó con Free Fire , juego que le brindó una enorme cantidad de seguidores, por ser uno de los más populares en Honduras.

“ Tanto mi esposo como yo somos gamers. Soy mamá de dos bebés, me dedicaba completamente a ellos, a cuidar de ellos. Y cuando comenzaron el kinder, pensé en ese espacio libre que tendría, yo quería poder ayudar a mi esposo económicamente haciendo algo que a mí me gusta. Le dije a él, qué le parecía que comenzara a hacer streams en Facebook, que era la plataforma fuerte en aquel momento, y todo así comencé ”.

“La comunidad de Tik Tok apoya bastante. Tienen más accesibilidad, incluso para los niños. Es fácil para todos tener cuenta, mientras que Twitch necesita muchos otros pasos”.

A través de este tiempo, sus números han ido en aumento, así como su popularidad en la escena gamer de Honduras, tanto que ha sido embajadora en promociones relacionadas con la industria de los videojuegos para marcas como Link, Tigo, Axe Gaming y BANPAÍS.

Actualmente, KatLyzz realiza streams de juegos como League of Legends, Call of Duty Mobile, Free Fire y Farlight 84, aunque ocasionalmente la podemos ver jugando otros títulos variados como Overwatch o Plants vs. Zombies.