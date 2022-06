Summer Game Fest decepciona en su primera conferencia; el público está de acuerdo: el show fue aburridísimo

Siendo justos con Geoff, él había anticipado que no habría anuncios “megatónicos”, es decir, que no habría sorpresas de gran calibre, sino más bien, tráileres de nuevos de juegos ya anunciado o tráileres nuevos de juegos sin anunciar. Aún así, el hype de la comunidad no puede detenerse con eventos de este tipo, y esto ha terminado pasándole factura al Summer Game Fest.

El 2022 ha sido un año más si la E3, pero por suerte, existen otras conferencias virtuales en las que se realizan anuncios de todo tipo, una de ellas es la Summer Game Fest, que corre a cargo del organizador de The Game Awards, Geoff Keighley, una personalidad muy respetada en la industria de los videojuegos. Sin embargo, su conferencia del día de hoy no ha sabido estar a la altura.

Hubo algunos anuncios que, cuanto menos, resultaron interesantes para algunas personas, como Layers of Fears, de Bloober Team, o el regreso de Guile como personaje jugable para Street Fighter 6. El polémico anuncio del remake de The Last of Us, que llevará por nombre The Last of Us Part I, y que ha desatado varios argumentos en redes sociales sobre si era realmente necesario volver a hacer un juego de hace nueve años que ya cuenta con una versión remasterizada.

También hubo, como no podía faltar en un evento de esta índole, uno de los ya llamados “celebrity cringe moment” (momento de pena ajena de celebridad), esta vez fue protagonizado por The Rock, que no estuvo presente en el show sino que envió un video hablando de su gimnasio, sin camiseta, sobre lo genial que es él, su marca de bebida energética y la película Black Adam, que llega a los cines en octubre. Sí, su participación no tuvo nada que ver con videojuegos.