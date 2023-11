The Day Before estrenó su nuevo tráiler y parece que ahora sí va en serio; Early Access en diciembre, supuestamente

Desde su anuncio inicial, The Day Before ha estado en el centro de la controversia y la incertidumbre. Los problemas, videos engañosos y múltiples retrasos en su fecha de lanzamiento han llevado a muchos a cuestionar la existencia misma del juego. Pero hoy, los jugadores finalmente pudieron ver lo que el equipo de desarrollo había estado preparando en silencio.

Después de meses de especulación, los fanáticos de los videojuegos finalmente pueden respirar aliviados (más o menos), ya que The Day Before , el MMO de supervivencia y zombis en mundo abierto, ha vuelto a la vida con un nuevo tráiler. Anunciado por primera vez en 2021, el juego desarrollado por Fntastic había desaparecido del radar, dejando a miles de jugadores preguntándose si alguna vez verían la luz del día. Sin embargo, ayer, el estudio anunció el lanzamiento de un nuevo tráiler para hoy , y así ocurrió.

Además, el equipo de desarrollo anunció que la página de Steam de The Day Before pronto será restablecida. La confusión sobre el nombre del juego llevó a su eliminación temporal de la tienda en línea, pero ahora, los jugadores podrán acceder nuevamente a la página del juego para obtener más información y realizar compras previas.

Uno de los desafíos significativos que enfrentó el juego fue el problema del nombre. The Day Before ya estaba registrado como propiedad intelectual de otra persona, lo que planteó una amenaza para el título del juego. Sin embargo, el estudio confirmó que ganaron el caso en el Tribunal de Propiedad Intelectual, asegurando así el nombre para su juego y disipando las preocupaciones de los fanáticos.

Cuando The Day Before se lance oficialmente, tendrá un precio de $49.99. No obstante, aquellos que compren el Acceso Temprano no tendrán que volver a comprar el juego. Además, se confirmó que una versión para las consolas de la actual generación estará disponible en una fecha posterior, brindando a una audiencia aún más amplia la oportunidad de sumergirse en este mundo apocalíptico lleno de desafíos y peligros.

Con el nuevo tráiler y la información reveladora, los fanáticos ahora pueden esperar con ansias el próximo capítulo en la emocionante saga de The Day Before. A medida que la fecha de Acceso Temprano se acerca, la anticipación crece, y los jugadores de todo el mundo aguardan con entusiasmo la oportunidad de enfrentarse a los horrores del apocalipsis en este emocionante nuevo MMO.